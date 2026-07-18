Bodrum FK 3 Yıl İçin Stratejilerini Açıkladı - Son Dakika
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Bodrum FK 3 Yıl İçin Stratejilerini Açıkladı

Bodrum FK 3 Yıl İçin Stratejilerini Açıkladı
18.07.2026 20:11
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Bodrum FK yönetimi, 3 yıllık hedeflerini, tesisleşme projelerini ve Süper Lig planlarını duyurdu.

Bodrum FK yönetimi, düzenlediği toplantıda kulübün önümüzdeki 3 yıllık yapılanma stratejisini, tesisleşme çalışmalarını ve Süper Lig hedefini kamuoyuyla paylaştı.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, üstlendiği görevi bir makam değil, büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Kulübün gelecek 3 yıldaki yönetim anlayışını ve vizyonunu anlatan Ankara, şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca Bodrumspor Futbol Kulübü Başkanı olarak ilk açıklamamı yapmak için değil, önümüzdeki üç yıllık süreçte kulübümüzü hangi anlayışla yöneteceğimizi ve vizyonumuzu paylaşmak için bulunuyorum. Diğer amatör branşları bünyesinde barındıran Bodrumspor Derneğimiz, el ele verdiğimiz, gönül bağımızın olduğu kardeş kulübümüzdür. Bugün ortaya koyduğumuz her hedef, bugüne kadar verilen emeklerin üzerine kuruludur. Bizim görevimiz, bu emeği daha ileriye taşımak ve Bodrumspor Futbol Kulübü'nü hak ettiği noktaya ulaştırmaktır."

Tesisleşme çalışmalarına ve yerel yönetimlerle olan işbirliğine vurgu yapan Başkan Ankara, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere tüm mülki idare amirlerine ve oda başkanlarına destekleri için teşekkür etti.

Tesisleşme konusunda somut sonuç alma aşamasına geldiklerini müjdeleyen Ankara, sportif hedeflere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bodrumspor her şeyden önce bir futbol kulübüdür. Bu nedenle bütün planlamamızın merkezinde sportif başarı yer alacaktır. İlk hedefimiz Bodrumspor Futbol Kulübü'nü yeniden Süper Lig'e taşımaktır. Asıl hedefimiz ise Süper Lig'de kalıcı olan, mali disiplini güçlü, altyapısından oyuncu yetiştiren, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve her sezon hedef büyüten bir kulüp oluşturmaktır. Önümüzdeki üç yılı yeniden yapılanma, güçlenme ve sürdürülebilir başarı dönemi olarak görüyoruz."

Sportif başarıyı güçlü bir mali yapı ve sağlam kurumsal yönetimle destekleyeceklerini ifade eden Ankara, gelir kaynaklarını artırarak altyapıya yatırım yapacaklarını belirtti.

Kulübün gerçek geleceğinin yetiştirilen çocuklarla kurulabileceğine dikkati çeken Ankara, göreve geldikleri ilk günden itibaren teknik ve sportif yapılanma, eğitim projeleri ile sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalara hız verdiklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, sunumların ardından Başkan Taner Ankara, Başkanvekili Selahattin Polat ve Sportif Direktör Yağız Berke'nin, basın mensuplarının yeni sezon planlamasına dair sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Taner Ankara, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK 3 Yıl İçin Stratejilerini Açıkladı - Son Dakika

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