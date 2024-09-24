Bodrum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ederken, zorlu bir mücadele bekliyor.

24.09.2024 15:19
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda çalışan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Rakipleri Adana Demirspor'un deplasmanda iyi mücadele ettiğini anlatan Taşdemir, "Kadrolarına baktığımız zaman geçen yıl o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Buna ilave olarak oynamayan birkaç oyuncu ile kiralık verdikleri oyuncuları geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil. Özellikle deplasmanda da çok iyi oynayan bir takım, etkili de oyuncuları var." dedi.

İsmet Taşdemir, karşılaşmanın zor geçeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İyi bir mücadele ve oyunla galip gelmek istiyoruz. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir maç değil. Biz de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Özellikle sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşundan dolayı biraz format değiştirdik. Çok önceden oynadığımız bir formata geri döndük. Maç neyi getirir, neyi götürür bilmiyoruz. Dolayısıyla hangi formatta oynarsak oynayalım mücadele gücü, takım birlikteliği en üst seviyede olduğu ve özellikle takım boyunu en alt seviyeye indirdiğimiz zaman hep başarılı oluyoruz."

Taylan Antalyalı da Bodrum FK'de forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere Muğlalıyım. Buradan çıkalı 16 yıl oldu. Tekrar evime döndüğüm için çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Adana Demirspor önemli bir camia, güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Bulundukları duruma göre bence gayet iyi bir iş çıkarıyorlar. Bizim için çok önemli bir maç. Geçen haftayı galibiyetle kapattık bu çıkışı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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