Bodrum FK'dan iki önemli transfer - Son Dakika
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Bodrum FK'dan iki önemli transfer

Bodrum FK\'dan iki önemli transfer

Bodrum FK, Süper Lig'de Cluj forması giyen Arlind Ajeti ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan ile sözleşme imzaladı.

11.09.2024 12:30
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SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde Romanya temsilcisi Cluj formasını giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı.

Kariyerinde Ankaraspor ve MKE Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi resmi sözleşme imzalamak için Bodrum'a geldi. Milli kaleci Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli aranın ardından daha iddialı olarak sezona devam edecek.

Kaynak: DHA

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