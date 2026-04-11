Bodrum FK - Bandırmaspor: 0-0

11.04.2026 21:39
Bodrum FK, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalarak Play-Off'u büyük oranda garantiledi.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Samet Özkul

BODRUM FK: Sousa - Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk.63 Yusuf), Ahmet Aslan (Dk.90+1 Alper), Ege Bilsel (Dk.83 Omar İmeri), Brazao, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk.83 Gökdeniz)

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk.90 Mücahid), Mulumba, Abdulkadir Parmak (Dk.90 Enes Çinemre), Mamadou Fall, Badji (Dk.63 Emirhan), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk.79 Oğuz)

SARI KARTLAR: Atınç (Bandırmaspor), Sousa (Bodrum FK)

1'inci Lig 35'inci hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK, sahasında Özbeyli Bandırmaspor'la 0-0 berabere kalarak bitime 3 maç kala Play-Off oynamayı büyük oranda garantiledi. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca maç başladığı gibi sona erdi. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip Play-Off hattında 5'inci sırada puanını 62 yaparken, konuk ekip Bandırmaspor ise 8'inci sırada 53 puanla haftayı kapattı.

43'üncü dakikada Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına kadar inen Amaral'ın vuruşunda savunma kritik müdahaleyle topu kornere çıkardı.

45+1'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi'nin vuruşunda kaleci Arda gole engel oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

61'inci dakikada Bodrum FK atağında sağ kanatta Brazao'nun gönderdiği pasla topla buluşan Berşan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

81'inci dakikada Bandırmaspor atağında Muhammed'in korner vuruşunda Abdulkadir'in vuruşunda top kaleyi buldu ancak hakem ofsayt kararı verdi.

Maç golsüz berabere bitti.

Kaynak: DHA

