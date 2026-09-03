Bodrum FK, Benfica'nın B Takımından Tomas Cruz'u kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Benfica'nın B Takımından Tomas Cruz'u kadrosuna kattı

Bodrum FK, Benfica\'nın B Takımından Tomas Cruz\'u kadrosuna kattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Benfica B'de forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Tomas Cruz ile anlaştı. Kulüp ayrıca DMD hastası Eymen Özdoğan'ı Esenler Erokspor maçında ağırlayacak ve tüm bilet gelirini tedavisine bağışlayacak.

Fırat AKAY/ BODRUM, 1'NCİ Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, son olarak Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Tomas Cruz ile anlaşmaya vardı.

26 Haziran 2005 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen genç orta saha, futbol eğitimine Porto altyapısında başladı. Ardından Lüksemburg ekibi Norden 02 ile Almanya'nın önemli futbol akademilerinden Hannover 96'nın U17 ve U19 takımlarında forma giyen Tomas Cruz, 2024 yılında Benfica'ya transfer oldu.

Benfica B formasıyla Portekiz 2'nci Ligi'nde mücadele ederek deneyim kazanan Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkat çekiyor. 2024 yılından bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti.

EYMEN ÖZDOĞAN'A DESTEK

Bodrum Futbol Kulübü'nden DMD hastası Eymen Özdoğan'a büyük destek geldi. Başkanvekili Selahattin Polat, Genel Kaptan Erkan Değişmez ve futbolcu Ege Bilsel, DMD hastası Bodrumlu Eymen Özdoğan'ı evinde ziyaret ederek imzalı forma hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasında Eymen'i stadyumumuzda misafir edeceğiz. Karşılaşmanın tüm bilet gelirleri, Eymen'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışlanacaktır. Eymen'in mücadelesine umut olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere ve dayanışmaya davet ediyoruz. Haydi Bodrum, Eymen için omuz omuza" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Lüksemburg, Benfica, Esenler, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Benfica'nın B Takımından Tomas Cruz'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

12:07
AK Parti gözden çıkardı mı Melih Gökçek’e açık açık soruldu
AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Benfica'nın B Takımından Tomas Cruz'u kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement