Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, geçen sene başaramadıklarını bu sene başarabileceklerini ifade etti. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Bodrumspor'u tebrik ederek başarılar diledi.

16.05.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçının ardından, "İnşallah geçen sene başaramadığımızı başarırız" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Bodrum FK sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon bittikten sonra, ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyip son anda play-off'a kalan bir rakiple oynadık, bu rakipler genelde çok tehlikeli oluyor. Çünkü son anda o coşkuyu yakalıyorlar. Bunun bilincindeydik ama oyuncularım buna izin vermedi. Maçın başından sonuna kadar hem hücumda hem de defansif anlamda çok doğrular yaptık. Hemen hemen pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten 2. Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattılar. 3 maçımız kaldı, Allah nasip ederse inşallah gelecek rakiple oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz" dedi.

Koşukavak: "Bodrumspor'u tebrik ederim"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Bodrumspor'u tebrik ederim, play-off yolunda başarılar dilerim. Biz hem kadro hem ekonomik bütçe anlamında biraz play-off'taki takımların altındayız. Bodrumspor'a daha önce çok rakip olduk. Evimizde 2-1 kazandık burada geldik maçı berabere kaldık. Takıma çok hakimiz ne oynayacağını biliyoruz. Sahada bir oyun var mıydı söylemek çok gerçekçi olmaz. Üzüldüğüm konu sadece kendi ayağımızdaki bir topu rakip fiziksel olarak düşmüş baskı yapamıyor ve daha kısa pasla oynamamız gerekirken uzun top attık. Rakip topu sürekli havaya kaldırıyor oyun formatı bu, bizim yerden oynamamız gerekirken çok arkadan bir uzun top attık. Bodrumspor böyle gol atabilirdi ve böyle gol attı. Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan çok kıymetli bir sezondu" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, İsmet Taşdemir, Trendyol, Boluspor, Futbol, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement