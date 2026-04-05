Bodrum FK\'da Süper Lig Hedefi

05.04.2026 13:17
Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, galibiyet serisi ile Süper Lig umudunu sürdürüyor.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıkları için keyifli olduklarını belirterek, "İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak. İçimizden geçen bu ve bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 7 Nisan Salı günü saat 20.00'de Çorum FK'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu kritik ve zorlu mücadelenin hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Play-off hattındaki yerini korumak ve üst sıralardaki iddiasını devam ettirmek isteyen Bodrum FK, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı hedefliyor. Ligin son haftalarına girilirken hata yapmak istemeyen Bodrum ekibi, galibiyet parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.

"Ligin sonu Süper Lig olacak"

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 4 maçlık seri yakaladıkları için çok keyifli olduklarını belirterek, "İnşallah bir ilki başarıp 5. maçı da kazanırız ve daha önce elde etmediğimiz bir başarıya ulaşırız. Bu tür galibiyetlerden sonra moralimiz yüksek oluyor. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız, o yüzden ara vermeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Son bir ay bizim için çok güzel geçiyor. Tek üzüntümüz sakat ve cezalı oyuncularımızdı ancak onlar da yavaş yavaş takıma katılıyor. Devre arasında 7-8 haftalık bir kayıp yaşadığımız dönem olmuştu, o süreçte puanlar kaybetmiştik. Şu sıra onların telafisini çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız geri geliyor hem de cezalılarımızın süresi doldu. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, iyi bir form grafiğiyle finale giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge. Taraftarlarımız da son haftalarda bizi harika destekliyor. İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak. İçimizden geçen bu ve bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Uzun süreli sakatlıklarımız vardı. Celal ve Gökdeniz'in durumlarını biliyorsunuz, Celal'in biraz daha zamana ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de birkaç haftası daha var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var. Mert'in cezası bitti, bu hafta ondan yararlanabileceğiz. Ligin sonuna doğru tam kadro oluyoruz. Sakatlar, cezalılar ve formsuzlar yavaş yavaş takıma döndü. Bu durum elimizi daha da güçlendirdi" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
