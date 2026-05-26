Bodrum FK\'da Transfer Teklifleri Reddediliyor

26.05.2026 11:13
Bodrum FK, oyuncularına gelen teklifleri reddederek kadrosunu korumayı hedefliyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde futbolculara transfer teklifleri yağarken, yönetim ise kadroyu bozmayı düşünmüyor. Gelecek sezon da Süper Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi hedefleyen kurmayların bazı oyunculara gelen teklifleri reddedeceği öğrenildi. Yeşil-beyazlılarda Arnavut golcü Taulant Seferi başta olmak üzere sol bek Çenk Şen, genç golcü Ali Habeşoğlu, Portekizli kaleci Diogo Sousa bir diğer Portekizli forvet Pedro Brazao'ya birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Özellikle Seferi için Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble'ın teklifte bulunduğu kaydedildi. Sol bek Cenk'i ise Göztepe'nin istediği, kaleci Sosua'yı da yine Süper Lig'den takımların radarına aldığı vurgulandı. Yönetimin ise oyuncuların hepsini satmayı düşünmediği sadece yüksek teklif gelmesi halinde fikir değiştirebilecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA

