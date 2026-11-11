Bodrum FK'da Vincent Aboubakar 9 yıl sonra lig maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK'da Vincent Aboubakar 9 yıl sonra lig maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı

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Bodrum FK\'da Vincent Aboubakar 9 yıl sonra lig maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı
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Boluspor deplasmanında 58. dakikada direkt kırmızı kart gören Bodrum FK'nın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımını 10 kişi bıraktı. 34 yaşındaki santrfor 9 yıl 7 ay 20 gün sonra kırmızı kart gördü ve 23 Kasım'daki Van Spor FK maçında oynayamayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın 34 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 9 yıl aradan sonra bir lig maçında kırmızı kart gördü. Yeşil-beyazlı ekibin geçen hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 58'inci dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan deneyimli santrfor, daha önce en son Beşiktaş formasıyla kızarmıştı.

Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 19 Mart 2017'deki Antalyaspor deplasmanında 64'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Golcü oyuncu 9 yıl 7 ay 20 gün sonra kırmızı kart gördü.

Bu sezon 5 kez rakip fileleri sarsan Vincent Aboubakar, 23 Kasım'da iç sahada oynanacak Van Spor FK randevusunda görev yapamayacak.

Kaynak: DHA
Vincent AboubakarBolusporBodrumFutbolSporVanSon Dakika

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