Bodrum FK'dan Hakemlere Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK'dan Hakemlere Eleştiri

Bodrum FK\'dan Hakemlere Eleştiri
08.03.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçında hakemleri tebrik ederek mağlubiyeti eleştirdi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından, "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çok güzel, keyifli bir maçtı seyirci ve televizyonlarda maçı izleyenler için. Öncelikle galip gelen Esenler Erokspor'u tebrik ediyoruz, galibiyetinden dolayı ama bizim oyuncularımızı da ben özellikle tebrik ediyorum, 90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar. Geriye düştüler, 10 kişi kaldılar; ona rağmen hatta 100. dakikaya kadar maçı bırakmadan sonuna kadar savaştılar. Onları özellikle tebrik ediyoruz. Üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabii bunda bazı etkenler de vardı, herkes gördü. Yani biz Bodrumspor olarak başkanımız, yönetim kurulu, Türk futbolu için elimizden geleni yapıyor; gençlere yatırım yapıyor, tesisleşme yapıyor. Yani Türk futbolunun ileriye gitmesi için şu anda belki de bir numaralı kulüp; emeğiyle, vaktini harcıyor başkanımız, yönetim kurulu. Ama görmezlikten geliniyor. Sesimizi belki fazla çıkarmadığımız için bizi ezmeye çalışıyorlar. Geçen sene de bu böyle oldu biliyorsunuz, Süper Lig'den düşerken. Şu anda da devam ediyor. Ama biz sonuna kadar savaşacağız. Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar. Bodrumspor'un mağlubiyeti için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz bunlarla da savaşacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah ilk iki ya da üçten çıkmayı hedefliyorduk; bundan biraz geride kaldık ama play-off'a kalıp inşallah sonunda mutlu sona ulaşacak bu takım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Esenler, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'dan Hakemlere Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:30:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Bodrum FK'dan Hakemlere Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.