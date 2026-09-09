Bodrum FK'dan vefakar taraftara ömür boyu kombine - Son Dakika
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Bodrum FK'dan vefakar taraftara ömür boyu kombine

Bodrum FK\'dan vefakar taraftara ömür boyu kombine
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TRENDYOL 1'inci Lig'de 1-0 kaybedilen Mardin 1969 Spor deplasmanına tek başına yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek giden Bodrum Futbol Kulübü'nün vefakar taraftarı Birol Ahi ömür boyu kombine ile ödüllendirildi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 1-0 kaybedilen Mardin 1969 Spor deplasmanına tek başına yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek giden Bodrum Futbol Kulübü'nün vefakar taraftarı Birol Ahi ömür boyu kombine ile ödüllendirildi. Maç sonu alınan yenilgiye rağmen Bodrum FK'lı oyuncular tam kadro kale arkasında tek başına takımını destekleyen ve yeşil-beyazlı bayrağı açan Ahi'nin yanına gelerek taraftarı selamladı. Kulüp Başkanı Taner Ankara da büyük sadakat örneği gösteren Birol Ahi'yi kutlayarak kendisine ömürlük kombine hediye edileceğini duyurdu.

Bodrum FK kulübü de yaptığı açıklamada, "Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir, sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygıdır. Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, başkanımız Taner Ankara'nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir. Maçın ardından kulüp yetkililerimiz tarafından aranarak kendisine teşekkür edilmiş ve otelimizde misafir edilmek üzere davette bulunulmuştur. Değerli taraftarımız, teşekkürlerini ileterek dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini belirtmiştir. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan, armasına ve renklerine kilometrelerce yol boyunca sahip çıkan değerli taraftarımıza kulübümüz adına sonsuz teşekkür ederiz" denildi.

JONATHAN OKITA GİTTİ

Bodrum Futbol Kulübü'nün 2024-2025 sezonu Süper Lig'de döneminde kadrosuna dahil ettiği Demokratik Kongolu forvet Jonathan Okita ile yollarını resmen ayırdı. İlk sezonunda 19 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu daha sonra yeşil-beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlandı. Ertesi sezon Suudi Arabistan ekibi Damac'a kiralanan Okita, 2025-2026 sezonun devre arasında bir kez daha Bodrum FK'ya döndü. Düzenli olarak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun bu sezon ise sözleşmesi feshedildi. Okita'nın transfer döneminde kendine kulüp bulamadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'dan vefakar taraftara ömür boyu kombine - Son Dakika

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