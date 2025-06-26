Bodrum FK\'den ayrılan Morais\'in yeni adresi şaşırttı

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam Jose Morais'in yeni takımı belli oldu.

AL-WAHDA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Portekizli teknik direktör Jose Morais, Birleşik Arap Emirlikleri'nin köklü kulüplerinden Al-Wahda'nın başına geçti. Morais, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

BODRUM FK KARNESİ

Volkan Demirel'in ayrılığının ardından şubat ayında Bodrum FK'nın başına geçen ve 17 resmi maça çıkan Morais, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 59 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.41 puan ortalaması yakaladı.