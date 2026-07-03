Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 14 Temmuz'a kadar sürecek.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Düzce'de Sezon Campı Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?