Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor 1-1 bitti, Ümraniyesporlu Berat Yılmaz kırmızı gördü

Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor 1-1 bitti, Ümraniyesporlu Berat Yılmaz kırmızı gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçı 1-1 sona erdi. Berat Yılmaz 6. dakikada Ümraniyespor'u öne geçirdi, Aboubakar 28. dakikada penaltıdan eşitliği getirdi; aynı oyuncu 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 69 Emre Kaplan), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira, Mustafa Erdilman (Dk. 60 Loshaj), Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Adem Metin Türk), Ege Bilsel (Dk. 70 Berkay Aslan), Aboubakar, Providence (Dk. 85 Ege Arslan)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Ali Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 62 Melih Bostan, Dk. 90+2 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 62 Tunahan Taşçı), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 62 Kosoko), Soukou
Goller: Dk. 6 Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Dk. 28 Aboubakar (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 83 Loshaj, Dk. 90+3 Ajeti (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 88 Berat Yılmaz (Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçı 1-1 berabere sona erdi.
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