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Bodrum FK, evinde puan kayıpları yaşadı - Son Dakika
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Bodrum FK, evinde puan kayıpları yaşadı

Bodrum FK, iç sahada son maçlarda puan kaybı yaşayarak üst sıralardan uzaklaştı.

Bodrum FK, evinde puan kayıpları yaşadı
13.12.2023 - 11:34,
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Futbolda 1'inci Lig'de geçen sezon final oynayan, bu sene de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum FK, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen son maçlarda evinde puanları dağıtmaya başladı.

Bu sezon özellikle iç sahada rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen yeşil-beyazlılar taraftarının önünde son iki maçta ise 5 puan kaybetti. İlk olarak Adanaspor'a 1-0 yenilip evindeki ilk yenilgisi alan Bodrum FK, geçen hafta da Tuzlaspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sahasında yaşadığı kayıplar nedeniyle üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bodrum FK, lider Eyüpspor'un 14, 2'nci Kocaelispor'un 7 ve 3'üncü Göztepe'nin 4 puan gerisine düştü.

Zirve takipçisi Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan yeşil-beyazlı ekip ligde 25 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA
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