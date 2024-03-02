Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 yenildi

Bodrum FK, Eyüpspor\'a 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Maçta Eyüpspor'un golü 12. dakikada Alfredo'nun attığı golle geldi. Bodrum FK'da İsmet Taşdemir ve Kenan Özer kırmızı kart gördü.

02.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Regattin'in pasıyla defansın arkasına sarkan Fredy'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahsı içinde bulunan Celustka'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar (Üzeyir dk. 46), Celustka (Mustafa dk. 82), Ali, Furkan (Pedro dk. 46), Musah, Cenk,

Samet (Tunahan dk. 85), Gökdeniz (Haqi dk. 63), Kenan, Celal

Yedekler: Kerem, Bahri, Ege, Yusuf, Arda

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Eyüpspor: Berke, Murat, Robin, Luccas Claro, Caner, Taşkın (Tugay dk. 59), Ahmed (Recep dk. 29), Fredy (Melih dk. 77), Regattin (Ömer dk. 59), Ampem, Thuram (Bruno dk. 76)

Yedekler: Muhammed, Uğur, Recep, Svit Seslar, Bekir

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Alfredo (dk. 12) (Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: İsmet Taşdemir (dk. 44), Kenan Özer (dk. 90+5) (Bodrum FK), Arda Turan (dk. 81), Caner (dk. 55) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Robin, Taşkın, Bruno (Eyüpspor), Samet, Gökdeniz (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, Kenan Özer, Eyüpspor, Trendyol, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:48 Bahçelievler’de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Eyüpspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement