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Bodrum FK, Nazilli Belediyesporlu Furkan Apaydın'ı transfer etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Nazilli Belediyesporlu Furkan Apaydın'ı transfer etti

Bodrum FK, Süper Lig yarışının önemli adaylarından olan Furkan Apaydın'ı transfer etti. Nazilli Belediyespor forması giyen genç savunma oyuncusu ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Apaydın, bu sezon TFF 2. Lig'de 15 maçta forma giyip 4 gol atmıştı.

Bodrum FK, Nazilli Belediyesporlu Furkan Apaydın\'ı transfer etti
06.01.2024 - 10:52,
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1'inci Lig'de Süper Lig yarışının önemli adaylarından Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Bodrum FK, Çorum FK'nın da resmi teklif yaptığı Furkan'ı bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon TFF 2'nci Lig'de 15 maçta forma giyip 4 gol attı. Yeşil-beyazlı yönetim genç futbolcunun transferiyle ilgili, "Hoş Geldin Furkan Apaydın. Son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Apaydın'a formamız altında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: DHA
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