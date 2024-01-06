Bodrum FK, Nazilli Belediyesporlu Furkan Apaydın\'ı transfer etti

1'inci Lig'de Süper Lig yarışının önemli adaylarından Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Bodrum FK, Çorum FK'nın da resmi teklif yaptığı Furkan'ı bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon TFF 2'nci Lig'de 15 maçta forma giyip 4 gol attı. Yeşil-beyazlı yönetim genç futbolcunun transferiyle ilgili, "Hoş Geldin Furkan Apaydın. Son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Apaydın'a formamız altında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.