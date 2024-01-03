 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum FK, Furkan Apaydın ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum FK, Furkan Apaydın ile anlaştı

Bodrum FK, Nazilli Belediyespor'un genç yıldız adayı Furkan Apaydın'ı transfer etti. 21 yaşındaki stoper, 8 milyon TL bonservis karşılığında Çorum FK ile anıldığı sırada son anda Bodrum'a yönelmiştir. Transferin resmi açıklama beklenmektedir.

Bodrum FK, Furkan Apaydın ile anlaştı
03.01.2024 - 11:24,
Abone Ol

BODRUM,

1'inci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın Nazilli Belediyespor'un genç yıldız adayı Furkan Apaydın'la anlaştığı öğrenildi. Takım arkadaşı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'la birlikte adı toplam 8 milyon TL bonservis karşılığında Çorum FK'yla anılan 21 yaşındaki stoperin son anda Bodrum'a dümen kırdığı belirtildi.

Bodrum FK'nın Furkan'ın bonservisini ödeyerek transferi açıklaması bekleniyor. Adı daha önce de birçok kulüple anılan genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılarda ikinci yarı maratonu öncesi Antalya kampı da başladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Nazilli, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Furkan Apaydın ile anlaştı - Son Dakika


11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz

Son Dakika
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 12:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Furkan Apaydın ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement