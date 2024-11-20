Bodrum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Demirel, heyecanlı olduklarını belirtti.

20.11.2024 14:16
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yapıldı.

Teknik direktör Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Demirel, "Galatasaray ile oynamak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 'Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' demek ukalalık olur. Galatasaray'ın güçlü yanlarını biliyoruz. Zayıf yönleri de var. Ona göre bir organizasyon yapmaya çalışacağız. Değerleri zaten finansal anlamda belli." dedi.

Futbolcuların kalite ve kapasitesinin belli olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Bu haftaki maçı kazanırsak bizim için çok güzel bir duygu olur. Ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrum FK'da yaşayacağız. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Devre arasında aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Kadrodan memnunum ama kaliteyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncular getireceğiz. Bütçeleri fazla aşmadan Bodrum FK'nın ruhuna uygun oyuncular getirerek, kadromuzu biraz daha çoğaltacağız gibi gözüküyor. Bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En iyi şekilden kastım ligde kalmak."

Futbolculardan Ondrej Celustka ise Galatasaray karşısında puan almak istediklerini belirterek, "Galatasaray'a karşı daha önce oynadım. Nasıl kaliteli oyuncuları olduğunu biliyorum. Her pozisyonda kaliteli ayaklara sahipler. Zor bir maç olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaleci Gökhan Akkan da Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını, galip gelmek istediklerini dile getirdi.

Polat: "Bilet fiyatlarını sezon başında belirledik"

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, tarihlerinde ilk kez Galatasaray gibi büyük bir camiayı ağırlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımızın motivasyonu gayet güzel. Volkan hocamıza da güveniyoruz. Çok güzel işleri başaracağına, burada da bir ilki başaracağına inanıyoruz. Seyircilerimiz bize güveniyor, bize her türlü desteği veriyor. Galatasaray camiasını inşallah en iyi şekilde burada ağırlar ve yolcu ederiz. Bilet fiyatlarını şu anda belirlemedik, sezon başında belirledik. Herhangi bir takım için farklı bir şey düşünmüyoruz. Tüm takımlarımız için hemen hemen aynı şeyler geçerli. Elbette 4 büyük takım için ciddi anlamda talep olduğu için biraz daha farklı oldu. Bu sadece Galatasaray taraftarı için değildi. Bizim taraftarlarımız için de aynı şey uygulanıyor, farklı bir uygulama olmadı."

Kaynak: AA

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