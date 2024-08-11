Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla buluştu

Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla buluştu

Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi. Bodrum FK, sezonun ilk maçında yarın saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Muğla temsilcisi, yönetim kurulu üyeleri, Bodrum protokolü ve taraftarın katılımıyla karşılaşma öncesi son antrenmanı yaptı.

11.08.2024 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, sezonun ilk maçında yarın saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Muğla temsilcisi, ışıklandırılması tamamlanan ilçe stadyumunda yönetim kurulu üyeleri, Bodrum protokolü ve taraftarın katılımıyla karşılaşma öncesi son antrenmanı yaptı.

Antrenmanı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dağrendeli, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, yöneticiler ve taraftarlar izledi.

Kulüp Başkanı Fikret Öztürk, sahayı 40 gün gibi bir zamanda bitirdiklerini ifade etti.

"Yapamazlar dediler, yaptık. Olmaz dediler oldu." ifadesini kullanan Öztürk, "İşte olup olmadığını görüyorsunuz. Düşer diyorlar. İnşallah onun da cevabını vereceğiz. Şu anda gerçekten ben de çok gururluyum, heyecanlıyım. Olmaz diyenler görsün." ifadeleri kullandı.

Ali Şafak Öztürk'ten santrafor açıklaması

Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, şu anda Antalya'da bir santrforları olduğunu ifade etti.

Futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran Öztürk, "Ondan sonra büyük ihtimalle açıklarız. Potansiyeli olan genç oyuncu, gördüğümüzde ve takım yapımıza uyan genç oyuncu olduğunda fırsatı kaçırmak istemiyoruz." diye konuştu.

Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de sahanın çok güzel olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Saha imkansız deniliyordu, işte buyurun bakın. Butik çok güzel bir stadımız var, ışıklandırmamızla beraber. Dolayısıyla biz her şeyi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahada da, saha dışında da olabildiğince de yetinip yolumuza devam ediyoruz. Renk katmaya çalışacağız, herkesin bizden beklentisi o yönde. Buraya da renk katarak yolumuza devam edeceğiz."

Bodrum FK oyuncusu Celal Dumanlı da stada geldiklerinde çok güzel duygular yaşadığını ifade ederek, "20 yıldır yaklaşık altyapıdan bu yana 17 yıldır geldiğim stadyum. Çok farklı geldi, gözüme başka bir stadyuma girmiş gibi hissettim. Gerçekten güzel bir stadyum olmuş." dedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:56:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement