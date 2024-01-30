Bodrum FK, genç futbolcu Halil İbrahim Sevinç\'i Serik Belediyespor\'a kiraladı

1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.