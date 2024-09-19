Bodrum FK, Hatayspor ile Zor Maça Çıkıyor

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SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybedip düşme hattına giren Bodrum Futbol Kulübü, yarın 6'ncı hafta müsabakasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılarda Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fredy ile sakatlığı süren Süleyman forma giyemeyecek.

Geride kalan 5 karşılaşmada 4 yenilgi ve 1 galibiyet alabilen Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir, Hatayspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Taşdemir, "Oyun olarak iyi bir seviyedeyiz. Bu seviyeyi daha da yukarılara çıkaracağız. Hatayspor maçında da iyi bir futbol ve sonuç bekliyoruz" dedi.