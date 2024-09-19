SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybedip düşme hattına giren Bodrum Futbol Kulübü, yarın 6'ncı hafta müsabakasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılarda Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fredy ile sakatlığı süren Süleyman forma giyemeyecek.
Geride kalan 5 karşılaşmada 4 yenilgi ve 1 galibiyet alabilen Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir, Hatayspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Taşdemir, "Oyun olarak iyi bir seviyedeyiz. Bu seviyeyi daha da yukarılara çıkaracağız. Hatayspor maçında da iyi bir futbol ve sonuç bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Hatayspor ile Zor Maça Çıkıyor - Son Dakika
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