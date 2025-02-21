Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90+2 Herelle), Ahmet Aslan (Dk. 70 Dimitrov), Okita (Dk. 70 Bardhi), Seferi (Dk. 90+2 Üzeyir Ergün), Puscas (Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel (Dk. 59 Boutobba), Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 79 Okoronkwo), Abdulkadir Parmak, Fernandes, Bamgboye, Strandberg
Gol: Dk. 41 Puscas (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Selimcan Temel, Dk. 88 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 88 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
69. dakikada Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan Fernandes'in ceza sahasına ortasında topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu.
74. dakikada Sipay Bodrum FK atağında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor'un atağında Boutobba topu kale önüne gönderdi. Okoronkwo'nun dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK, 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 ile Geçti - Son Dakika
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