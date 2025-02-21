Bodrum FK, Hatayspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Seferi'nin pasında Taylan'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Bamgboye'nin ortasında kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dimitrov dk. 71), Taylan Antalyalı, Seferi (Üzeyir Ergün dk. 90), Freddy (Herelle dk. 90), Okita (Enis dk. 70), Puşcaş (Gökdeniz Bayrakdar dk. 85)
Yedekler: Kerem Joseph Ersunar, Erkan Değişmez, Brazao, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel (Boutobba dk. 59), Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam (Okoronkwo dk. 79), Fernandes, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Baran Sarka, Ali Yıldız, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz,
Teknik Direktör: Murat Şahin
Gol: Puşcaş (dk. 41) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Selimcan, Funsho Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Ali Aytemur (Bodrum FK) - MUĞLA
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