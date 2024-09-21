Hatayspor'a karşı hesaplarının tuttuğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Ara ara iyi oynadığımız ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyunun başlangıcı ve ilk yarı tam hesap ettiğimiz şekilde gerçekleşti. İkinci yarı oyunu koruma telaşı biraz daha geriye yaslanmamıza neden oldu. Topu tutup, geçiş oyunlarını daha iyi yapabilseydik ikinci yarı farkı da artırabilirdik. Bizim için önemli olan skordu" dedi.
Zor bir ligde mücadele ettiklerini ve bunun farkında olduklarını aktaran Taşdemir, "Sezon başından beri, 'Bu lige renk katmak istiyoruz' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum ama bunu bütüne yayıp, bütünde toplayabilirsek o zaman bu lige gerçekten renk katarız diye düşünüyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Yenerek Rahatladı - Son Dakika
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