Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

21.09.2024 03:22
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Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 87 Boutobba), Diack (Dk. 46 Pedro), Rivas (Dk. 78 Strandberg), Fernandes (Dk. 63 Bamgboye) Aboubakar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 55 Samet Yalçın), Ahmet Aslan (Dk. 90 Enes Öğrüce), Seferi (Dk. 90 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş (Dk. 80 Kenan Özer)

Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes, Dk. 65 Aboubakar (Atakaş Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed, Dk. 54 Ahmet Aslan, Dk. 69 Sousa, Dk. 72 Cenk Şen, Dk. 90+7 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

61. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedro meşin yuvarlağı ortaladı, araya giren Cenk Şen topu uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Bodrum FK, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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