Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Öztürk, oyuncularını tebrik etti - Son Dakika
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Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Öztürk, oyuncularını tebrik etti

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Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor\'da Öztürk, oyuncularını tebrik etti
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Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor\'da Öztürk, oyuncularını tebrik etti
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek eksikleri tespit edip sonraki maçlarda üç puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, karşılaşmaya üç puan hedefiyle hazırlandıklarını ifade ederek, saha şartlarının da zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Sezon boyunca üç puan için hazırlanmıştık ama futbolda üç neticeli bir sonuç var. Bu ağır sahada oyuncularımız istediğimiz her şeyi, ellerinden gelen her şeyi en güzel şekilde yaptılar. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Takımın eksik yönlerini belirleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Öztürk, "Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi tespit edeceğiz. Onların üzerinde çalışarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üç puan almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Tolga ÖztürkTrendyolBodrumSporSon Dakika

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