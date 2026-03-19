Bodrum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor
Bodrum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor
19.03.2026 12:40
Sipay Bodrum FK, İstanbulspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Galibiyet hedefleniyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, mücadeleyi kazanarak bayramda mutlu olmak istediklerini söyledi.

Son iki maçta başlayan galibiyet serisinin bayramda da devam etmesini umut ettiklerini belirten Yılmaz, "Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle inşallah bizi affetmişlerdir. Bayramdan sonraki ilk maçta seyircimizi tribünlere bekliyoruz." diye konuştu.

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay da oynayacakları her maçın önemli olduğunu kaydetti.

İstanbul'a maçı kazanmak için gideceklerini aktaran 24 yaşındaki sağ bek, "Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, her şey yolunda. Çok şükür ki sahanın içindeyim, takımla beraberim. Katkı sağlamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü saat 16.00'da İstanbulspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
SON DAKİKA: Bodrum FK, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
