Bodrum FK, kaleci Bahri Can'ı kiraladı

SÜPER Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, kalecisi Bahri Can Tosun'u kiraladı.
Son olarak Çaykur Rizespor'dan tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı resmen kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, Bahri Can'ı 2'nci Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a gönderdi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz Bahri Can Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Etimesgut Belediyespor Kulübü forması giyecektir. Başarılar Bahri."
Antalyaspor'da kariyerine başlayan 21 yaşındaki eldiven, geçen sezon 1'inci Lig'de Bodrum FK forması ile 6 maça çıkmıştı.
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