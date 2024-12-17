Bodrum FK, Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

Bodrum FK, Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası\'nda Karşılaşıyor

Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olacak. Maç 13.00'te başlayacak ve kazanan tur atlayacak.

17.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra kazanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında yarın 2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan taraf tur atlayacak.

Maçın 90 dakikası berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Teknik Direktör Volkan Demirel, Kastamonuspor deplasmanından turla döneceklerine inandığını söyledi. Kastamonuspor, kupanın 4'üncü turunda Ankara Demirspor'u elemişti.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Kastamonu, Futbol, Bodrum, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.