Bodrum FK, Kayserispor ile Beraberlikten Üzüntü Duydu - Son Dakika
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Bodrum FK, Kayserispor ile Beraberlikten Üzüntü Duydu

Bodrum FK, Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak küme düşme hattındaki rakiplerinden sadece 1 puan aldı. Teknik direktör Volkan Demirel, takımlarının oyununu beğendiğini ancak kazanmaları gereken puanları kaybettiklerini belirtti.

06.01.2025 12:18
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SÜPER Lig'de son olarak evinde düşme hattındaki rakiplerinden Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, geriye düştüğü müsabakadan 1 puan çıkararak teselli buldu. Kümede kalma barajının 4 puan gerisinde yer alan 15 puanlı Bodrum temsilcisi 17'nci sırada kaldı. Deplasmandaki son 4 karşılaşmayı kaybeden yeşil-beyazlılar iç sahada oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan topladı. Ligde cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Bodrum FK'da beraberlik golüne imza atan sol bek Cenk Şen, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-1 eşitlikle sona eren Kayserispor maçında galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi Kayserispor karşısında da yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadıklarını söyleyen Volkan Demirel, "Son dakikalarda, hatta 90+2'de kaçırdığımız pozisyona üzüldük. Atsaydık tüm Bodrum yıkılacaktı. Hep birlikte sevinecektik. Oyun olarak ben mutluyum. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. İlk yarıda oyuna fazla giremedik, bunda hakem kararlarının etkisi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda topu yere indirdik ancak yediğimiz gol bizi biraz demoralize etti. Yine de yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk. Daha çok pozisyona giren taraf bizdik. İki puanı kaçırdık. Kayserispor 1 puana sevinmiştir ama biz 1 puana üzüldük" dedi.

'KONUŞUNCA VOLKAN KÖTÜ ÇOCUK OLUYOR'

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin takdir haklarını konuk ekipten yana kullandığını belirterek, "Bariz pozisyonlara kafam takılıyor. Biz de ekrandan bakıyoruz, sağ koluyla Fredy'ye vuran bir temas var. En kötü bir sarı kart olması lazım. İkinci yarıda Gökhan Sazdağı'nın ikinci sarı karttan atılması gereken pozisyon vardı. Ben, 'Bize verin' demiyorum ama ne görüyorsanız onu vermeniz lazım. Köşede korner var, top rakipten çıkıyor ama aut veriyor. Bir sürü şey var ama fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Sonra Volkan 'Kötü çocuk' oluyor. Objektif olan neyse onun verilmesinden yanayım her zaman" diye konuştu. Volkan Demirel, ara transferde kadroya 4-5 takviye yapmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

'BEŞİKTAŞ'TAN PUAN YA DA PUANLAR ALABİLİRİZ'

Ligde bu hafta deplasmanda Beşiktaş'la zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Volkan Demirel, "Kayserispor karşısında 1 puana üzüldük ama her puan bizim için önemli. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Galatasaray ve Trabzon maçlarında iyi oynadık, sadece skor yapamadık. Beşiktaş'a karşı iyi oynayıp skor yapabilirsek puan ya da puanlar alabiliriz. İlk yarıyı maksimum 18 puanla kapatabiliriz ama ikinci yarı 20-25 üstü puan toplamamız lazım. Buna göre bir organizasyon yapmamız lazım. Zor olacak ama niyetimiz iyi. Allah da karşılığını verecek diye düşünüyorum" yorumu yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Kayserispor ile Beraberlikten Üzüntü Duydu - Son Dakika

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