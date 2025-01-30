Bodrum FK, Konyaspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK, Konyaspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Bodrum FK, Konyaspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Süper Lig'de zor durumda olan Bodrum Futbol Kulübü, 22'nci hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Volkan Demirel, maçın önemine vurgu yaptı.

30.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:37
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BODRUM,

SÜPER Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü 22'nci hafta müsabakasında yarın önemli rakiplerinden Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sıralamada 16 puanla 16'ncı basamakta yer alan Bodrum FK'nın teknik direktör Volkan Demirel çok kritik bir maça çıkacaklarını söyledi.

Rakipleri Konyaspor'un 5 puan farkla bir basamak üzerlerinde yer aldığını belirten Demirel, "Konyaspor bizim direkt rakibimiz. Puan farkını kapatmak istiyoruz. Biz haftalardın pozitif futbol oynuyor ancak oynadığımız oyunu sonuca yansıtamıyoruz. Bu maçta bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı Bodrum Futbol Kulübü 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: DHA

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