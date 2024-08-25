Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Bodrum FK, Konyaspor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve golcülerin performansı detaylı bir şekilde aktarıldı.

25.08.2024 00:02
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Bodrum FK'nın kullandığı köşe atışında Ali Aytemur'un kafa vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

61. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dimitrov'un şutunda kaleci Slowik topu çeldi.

84. dakikada Ege Bilsel ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanan Özer topu ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Çağdaş Atalay, Murat Şener, Berksan Duran

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Ege Bilsel dk. 77), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov (Kenan Özer dk. 83), Samet Yalçın (Gabrıel Obekpa dk. 83), Fredy, George Puscas (Celal Dumanlı dk. 74), Gökdeniz Bayrakdar (Ondrej Celustka dk. 83), Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Konyaspor: Jakub Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, Nikola Boranijasevic, Filip Damjanovic (Marko Jevtovic dk. 46), Danijel Aleksic (Alassane Ndao dk. 65), Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Marko Jevtovic, Oğulcan Ülgün (Emrehan Gedikli dk. 79), Pedrinho, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Ufuk Akyol, Louka Prip, Melih Bostan

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Adil Demirbağ (dk. 28 k.k.) (Bodrum FK), George Puscas (dk. 40) (Bodrum FK), Kenan Özer (dk. 88 pen.), Bodrum FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın, Kenan Özer (Bodrum FK), Marko Jevtovic, Jakub Slowik (Konyaspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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