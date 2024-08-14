Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig'e adım attı - Son Dakika
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Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig'e adım attı

Bodrum FK\'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig\'e adım attı

Bodrum FK altyapısında yetişen Celal Dumanlı, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıkarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

14.08.2024 09:43
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Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı, altyapıda başlayan kariyer yolculuğunu Süper Lig'de devam ettiriyor.

Bodrum FK altyapısına 12 yaşında katılan 30 yaşındaki futbolcu Celal Dumanlı, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıkarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bodrum FK formasıyla Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de forma giyen Dumanlı, Süper Lig'de de sahaya çıkarak Türk futbolunun en üst seviyesine ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan müsabakada sahaya çıkan Celal Dumanlı, Süper Lig'deki ilk maçıyla kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig'e adım attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig'e adım attı - Son Dakika
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