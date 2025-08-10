Bodrum FK - Pendikspor: 1-1 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bodrum FK sahasında Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

32. dakikada Dakikada Bodrum FK'da Brazao, Sequeira'nın müdahalesiyle ceza sahasında düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada VAR incelemesinde Brazao'nun kendini yere bıraktığı belirlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

36. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciden seken topa vuruşunu yapan Ali Habeşoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Pendikspor'da Sequeira'nın uzun pasında kaleci Sousa topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Wilks, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

Bodrum FK: Diogo, Omar İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Celal Dumanlı dk. 79), Brazao (Ege Bilsel dk. 87), Dimitrov (Seferi dk. 67), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Musah Mohammed dk. 67)

Yedekler: Bahri, İsmail Tarım, Furkan Apaydın, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Adem Türk

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 87), Sequeirra, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Hüseyin Maldar dk. 78), Denic (Thuram dk. 59), Harris (Görkem Bitin dk. 87), Mallik, Wilks, Ahmet Karademir (Bekir Karadeniz dk. 59)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Gökçe, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Metin İlhan

Goller: Ali Habeşoğlu (dk.36) (Bodrum FK), Wilks (dk. 44) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Cenk Şen, Brazao (Bodrum FK), Emre Koyuncu, Kitsiou, Mesut Özdemir (Pendikspor) - MUĞLA