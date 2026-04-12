Bodrum FK Play-Off'a Yakın
12.04.2026 13:59
Bodrum FK, Bandırmaspor ile berabere kalmasına rağmen play-off için avantajını korudu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Bandırmaspor'la berabere kalan Bodrum FK, bu ligdeki üçüncü sezonunda da play-off oynamaya çok yaklaştı. Ligde daha önce ilk yılı olan 2023'te play-off finali oynayan, 2024'te yine play-off finalinden tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-beyazlı ekip bu sezon da finallerin biletini almak üzere. Kazandığı takdirde play-offu garantileyeceği maçta Bandırmaspor'la yenişemeyen Bodrum FK normal sezonun son 3 haftasına rakibinin 9 puan önünde 62 puanla beşinci sırada girdi. Bodrum, rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi kalan haftalarda 1 puan alırsa Play-Off oynayacak. Bandırmaspor 3'te 3 yapamazsa Bodrum FK tüm maçlarını kaybetse bile finallere kalacak. Yeşil-beyazlı ekip kalan 3 maçta Süper Lig'i garantileme yarışında ilk iki sıradaki Erzurumspor ve Amed Sportif'in (D) yanı sıra Sarıyer'le oynayacak.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor maçının ardından play-offa güçlü gireceklerini söyledi. Son haftaların formda takımıyla zorlu bir maça çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "İki hafta önce Çorum FK'yı deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Bizi de zorlayacakları belliydi ama futbol adına gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Bir haftada bu çok zorlu üçüncü maçımızdı. Çok kısa bir sürede üçüncü maçımızı oynadık. Üç tane de çok net gol pozisyonu kaçırdık. Kalemize neredeyse şut attırmadık. Sadece birkaç tane duran toptan bir karambol oldu. O açıdan çok mutluyuz ama tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek. Ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum maçında galibiyet hediye edeceğiz. Futbolcularımız adına çok sevinçliyiz. Hemen hemen çalıştığımız bütün her şeyi sahada uyguladılar, yansıttılar. Form durumumuz gayet iyi. Ligin sonu yaklaşıyor, play-offlara az kaldı. Bu form durumumuzu devam ettirip yeni galibiyet serisiyle inşallah play-offlara güçlü bir şekilde girip hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
