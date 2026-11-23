Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyet için çok mutlu olduklarını ve taraftarı sevindirdiklerini söyledi.

Yılmaz, Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin son beş haftada aldığı dört galibiyetle bu periyodun en başarılı takımlarından olduğunu belirtti.

İlk yarıda kalelerinde??????? çok pozisyon vermediklerini, kendilerinin de çok üretken olmadıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarının son dakikalarında şanssızlık, bir sakatlık oldu. Mecburi bir oyuncu değişikliği yaptık. Ama devre arası oyun formatında, dizilişte bir değişiklik yaparak ikinci yarıya gerçekten iyi başladık. Bodrumspor gibi oynadık. Art arda bulduğumuz gollerle de maçı koparabilirdik ama son saniyelerde yediğimiz bir golle maç 2-1 bitti. Son dakikalar taraftarlarımız için de biraz heyecanlı oldu. İnşallah bizim bu çıkışımız devam edecek. Şimdi önümüzde iki tane zorlu deplasman var. Sivasspor ve Kayserispor, arada bir kupa maçı var. En iyi şekilde o maçlara hazırlanıp hedefimiz olan yine play-off'un içinde sağlam bir yer edinerek ilk yarıyı yukarılarda bitirmek istiyoruz."

Artı Değer Vanspor FK cephesi

Artı Değer Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, geldiği günden bu yana oyuncularının hep üstüne koyduğunu, oyun ve mücadele anlamında gelişen bir takım olduklarını söyledi.

Oyuncularının maçı hiç bırakmadığını ve 2-0'dan sonra 2-1'i bulduklarını aktaran Gürsel şu ifadeleri kullandı:

"Son dakikalarda 2-2'yi de bulabilirdik, pozisyona da girdik. Önemli olan Vanspor olarak bu mücadeleyi, bu oyun gücünü hep yukarı çekmemiz. Bu da her hafta daha iyiye gidiyor. Bugün 'Maçın genelinde ön tarafta istediklerimizi yaptık.' desek doğru söylemeyiz. Yani istediklerimizi tam anlamında yapamadık. Ama ona rağmen maçı, puanı alacak, puanları alacak pozisyonlar geldi ama değerlendiremedik. Sonuçta deplasmanda kaybettiğimiz bir maç, üzgünüz ama dediğim gibi bu takım hep gelişerek, hem mücadele gücünü hem oyununu geliştirerek devam edecek."

Gürsel, bir an önce puanlar alarak üst sıralara çıkmak istediklerini, bunun için de oyuncularına güvendiğini vurguladı.