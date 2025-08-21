Bodrum FK, Sakaryaspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Bodrum FK, Sakaryaspor'a Hazırlanıyor

Bodrum FK, Sakaryaspor\'a Hazırlanıyor
21.08.2025 13:59
Bodrum FK, Sakaryaspor maçında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Eşer, takımın gücüne güvendi.

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor ve deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçına odaklandı. Taraftarı önünde ilk galibiyetini almayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer karşılaşma öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Topladıkları puanların kendileri adına yeterli olmadığını belirten Eşer, "İlk 2 maçta galibiyete yakın olan taraf bizdik. Sivasspor maçında beraberliğe üzüldük çünkü galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu maç geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık" dedi.

'SAKARYASPOR GÜÇLÜ BİR RAKİP'

Sakaryaspor karşılaşmasının çok keyifli olacağını belirten Eşer, "Sakaryaspor güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımıza özlediğimiz galibiyeti tattıracağız. Transfer dönemi, 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Mevkisel olarak eksiklerimizi biliyoruz. Önceliğim transfer değil. Takım içinde aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen seneki kadroyu bozmadık ama bizle oynayan 7-8 oyuncumuz gitti. Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız" diye konuştu. Öte yandan satışa çıkan biletlerde kadın ve öğrenci taraftarlara yüzde 20 indirim yapılacağı duyuruldu. Bilet fiyatları VIP 3 bin, maraton bin, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir ise 975 TL olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrum FK, Sakaryaspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum FK, Sakaryaspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
