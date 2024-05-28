Bodrum FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

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Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıkarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip adını Süper Lig'e yazdırmak için maça kenetlendi. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir maç. Geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var. İnşallah rabbim de nasip ederse yarım kalan hikayeyi bu sene bitirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off final maçında Bodrum FK, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya yoğun şekilde hazırlanan yeşil-beyazlı ekip adını Süper Lig'e yazdıran taraf olmak istiyor.

İsmet Taşdemir: "Geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var"

Adana'dan mutlu bir şekilde Bodrum'a döneceklerine inandıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ara ara inişli çıkışlı zamanlar odu 34 haftada. Futbolda bunlar çok normal. Sonucuna baktığımız zaman iyi bir lig geçirdik. Bir ailede olacak sorunlar bizde de oldu. Bu sorunları kendi aramızda halledip yolumuza devam ettik. Sezon sonunda geldiğimiz nokta bizim takım açısında çok önemli çok değerli. Biz çok fazla transfer yoğunluklu gitmedik. Devre arasında kritik bir süreçteyken bile transfer rotamızı politikamızı daha çok gençlerden yana kullandık. Doğru oyuncuları hem takımımıza hem de Türk futboluna kazandırma yolunu tercih ettik. Gençleri kısmen de olsa aramıza kattığımızı düşünüyoruz. Bu yolda her şeyi üst üste koyduğunuzda 34 haftanın sonunda geldiğimiz nokta bizim için çok önemli ve değerli. Son maç çok zorluydu. Çorum FK ile oynamak bizim için de onlar için de zordu. Maçtan önce de "2 güçlü takım birisi kırılacak" diye söylemiştim. Kırılan taraf rakibimiz oldu. Şans biraz bizden yana güldü özellikle penaltılarda kalecimizin devleşmesi ve çok güzel 2 penaltı kurtarması. İki maçı baz aldığımızda bizim oyun gücümüz biraz daha iyiydi ve karşılığını aldık diye düşünüyorum. Şimdi ligin başka bir köklü camiası, çok iyi bir takım olan Sakaryaspor ile oynayacağız. Play-off maçlarına başladığımızda yüzde 20 olan şansımızı yüzde 50'ye getirdik. Şimdi bir finalimiz kaldı. Zor bir maç, bizimde geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var. İnşallah rabbim de nasip ederse yarım kalan hikayeyi bu sene bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızın motivasyonu gayet iyi. Olaya bakış açıları ve kendilerine olan güvenleri çok şükür çok iyi. Maçın oynanacağı yer biraz uzak. Bize yaklaşık bin km uzaklıkta. Buna rağmen ben taraftarlarımızın mutlaka o gün orda olacaklarına inanıyorum. Bizi Adana'da yalnız bırakmayacaklardır. Onlara çok ihtiyacımız var, taraftar desteğini ceza yediğimiz 2 maçta gördük. Özellikle Eyüp maçından sonraki 2 maç seyircisiz oynama sıkıntısını biz çok fazla yaşadık. Daha sonra seyircimizin devreye girmesiyle de ondan sonraki içerdeki tüm maçları kazandık. Seyircimiz bizim için önemli bir güç. Onların yanımızda olduğunu bilmek, karşılıksız bir şekilde sevgilerini verdiğini bilmek bizi birazcık daha motive ediyor. Ben Adana'da da olacaklarını düşünüyorum. İmkanı el veren sıkıntısı olmayan herkesin Adana'ya geleceğini düşünüyorum. İnşallah seyircimizi biz de mutlu bir şekilde tekrar Bodrum'a yollarız" dedi.

Ondrej Celustka: "Hep birlikte çok güçlüyüz"

Her zaman yanlarında olan taraftarlara teşekkür eden takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka, "Maça hazırız çokta heyecanlıyız, sahada her şeyi yapmak için motivasyonumuz çok yüksek. Takımımızı ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Geçen sene kazanılmış bir başarı var bunu aynı şekilde tekrarlamak güç ister. Biz de bu güce sahip olan bir takımız. Ailemiz gibi olan taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çorum maçında desteklerini çok fazla hissettik. Aynı desteği Adana'da da verecekler. Hep birlikte çok güçlüyüz inşallah şampiyonluğu getirecek etkiyi başaracağız" diye konuştu.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Bodrum FK antrenmanına gelerek futbolculara destek çıktı. Bodrum FK Başkan yardımcısı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdoğan da antrenmana gelerek futbolculara başarılar diledi. Bodrum FK taraftarları ise çicek ve tatlı getirerek idmanda futbolculara destek oldu. - MUĞLA