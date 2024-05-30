Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

30.05.2024 23:07
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 90+7 Muhammed Himmet Ertürk), Rotman, Donkor (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun (Dk. 106 Samed Onur), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Dk. 85 Koray Kılınç), Ndlovu (Dk. 80 Kasongo)

Bodrum FK: de Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 75 Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Burak Çoban (Dk. 105+2 Ege Bilsel), Samet Yalçın, Mohammed (Dk. 59 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 75 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 95 Celustka, Dk. 103 Tunahan Akpınar (Bodrum FK), Dk. 72 Dimitrov (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 105+4 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mohammed, Dk. 52 Cenk Şen, Dk. 100 Celal Dumanlı, Dk. 105+1 Burak Çoban, Dk. 106 Ege Bilsel, Dk. 107 Erkan Değişmez (Bodrum FK), Dk. 84 Oğuz Yıldırım, Dk. 105+1 Cihan Topaloğlu, Dk. 105+1 Hasan Kılıç (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'den önce kale sahasından ayrılan kaleci de Sousa yatarak topa hakim oldu.

61. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinde kaleci Cihan Topaloğlu'nu geçerek vuruşunda, savunmadan geriye dönen topu Celal Dumanlı kale sahası içinde sağ kanatta önünde buldu. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda son anda araya giren savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Del Valle'nin kendi yarı sahasından pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitrov, kalesinden ayrılan kaleci de Sousa'yı geçtikten sonra sağ kanatta topa hakim oldu. Dimitrov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

90+5. dakikada Brazao'nun sağ kanattan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

94. dakikada Bodrum FK 2'nci golü buldu. Cenk Şen'in sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

102. dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı civarında hakim olan Dimitrov'un vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

103. dakikada sol kanattan topu taşıyan Burak Çoban'ın ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında topla buluşan Tunahan Akpınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

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