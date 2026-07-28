Bodrum FK, Sarıyer'i 1-0 Yendi
Bodrum FK, hazırlık maçında Sarıyer'i Gökdeniz'in golüyle 1-0 mağlup etti.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.
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