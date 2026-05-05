Bodrum FK, Sarıyer Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor
05.05.2026 22:59
Bodrum FK, Sarıyer ile oynayacağı maçta galibiyet hedefleyerek Süper Lig hayalini sürdürmek istiyor.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 38. hafta mücadelesinde evinde Sarıyer SK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Hedefimiz ilk günden beri hiç değişmedi. Özlediğimiz, Bodrum FK'nın gerçek yeri olan Süper Lig hedefimiz. Bunun için de çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 38. hafta mücadelesinde Bodrum FK, yarın saat 16.00'da Sarıyer'i konuk edecek. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Ligin bu son virajında taraftarı önünde galibiyete odaklanan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak play-off ilk turunda iç saha avantajını cebine koymayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlenirken, antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalarla maç saati bekleniyor.

Maç öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Sezon bizim için güzel geçti. İnşallah seyircimizin önünde Sarıyer maçını bir galibiyetle tamamlayıp ligi bitireceğiz. Resmi olarak lig bitmemiş oluyor. Sarıyer maçıyla birlikte 5 tane daha maçımız olacak. Hedefimiz ilk günden beri hiç değişmedi. Özlediğimiz, Bodrum FK'nın gerçek yeri olan Süper Lig hedefimiz. Bunun için de çalışıyoruz. Geçen hafta zorlu deplasmandan güzel bir beraberlikle döndük. Çok keyifli çalışıyoruz, hava da güzel. Keyfimiz, morallerimiz yerinde. Bodrum inşallah son haftadaki Sarıyer maçını galibiyetin yanında cezalı ya da sakat oyuncu vermeden bitirir. Perşembe günü oynanacak play-off ilk maçına en iyi, en formda şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu sene biliyorsunuz sakat ve cezalardan bayağı bir yara aldık. O yüzden son maçtaki arzum ve dileğim; hem galibiyet almak hem de cezalı ve sakat vermemek. Büyük ihtimalle içeride oynayacağımız rakibimiz Pendikspor olacak; son haftadaki puan durumlarına göre ya burada oynayacağız ya deplasmanda. İnşallah seyircimiz önünde ilk maçı kazanıp play-off'a galibiyetle girmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

