Bodrum FK Stadı'nın Yüzde 75'i Tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum FK Stadı'nın Yüzde 75'i Tamamlandı

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, stadın yüzde 75'inin tamamlandığını ve Gaziantep maçına yetiştireceklerini söyledi.

12.07.2024 17:30
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- Selahattin Polat: "Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat:

"Stadımızı hazırlayıp, ilk maçımızı burada oynayacağız" "

MUĞLA - Stadyumdaki çalışmaların yüzde 75 oranında tamamlandığını söyleyen Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Süper Ligin yeni temsilcisi Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bodrum ekibi, yeni sezon öncesi stadını Süper Lig ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek ve maçlarını evinde oynamak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Öte yandan, Topuk Yaylası'nda kampta olan takımın da çalışmalarını yoğun tempoda devam ettirdiği belirtildi.

"İlk maçımızı kendi stadımızda oynayacağız"

Yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Şu anda stat çalışmamız UEFA'nın ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uyulacak şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Soyunma odalarını, hakem odalarını, basın tribünü, protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı. En kısa süre içerisinde bir aksilik olmadığı sürece ilk maçımızı stadımızda oynayacağız. Stat zeminimiz için aybaşında çalışma başlatıp, 1 hafta içerisinde gözden geçireceğiz. Fikret Öztürk başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım stat çalışmalarımızı bitirmek için maddi ve manevi tüm gücümüzü kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalar döneminde bize destek olan sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, bodrum kaymakamımıza ve bodrum belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz, her konuda herkes bizim yanımızda. Hep birlikte mücadele ediyoruz, en kısa zamanda stadımızı hazırlayıp ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız aybaşından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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