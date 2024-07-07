Bodrum FK Stadyumu TFF ve UEFA Standartlarına Uygun Hale Getiriliyor - Son Dakika
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Bodrum FK Stadyumu TFF ve UEFA Standartlarına Uygun Hale Getiriliyor

Bodrum FK Stadyumu TFF ve UEFA Standartlarına Uygun Hale Getiriliyor

Bodrum FK, Süper Lig'de mücadele etmek için stadyumunu TFF ve UEFA standartlarına uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum FK Başkan Vekili, stadyumda yapılanları inceledi.

07.07.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, maçlarını Bodrum'da oynamak için stadyumunu TFF ve UEFA standartlarına uygun hale getirmek için çalışmaları sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan vekili Selahattin Polat da stadyumda yapılanları inceledi.

Bodrum'da büyük bir heyecan oluşturan Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasının ardından gözler Bodrum Stadyumu'na çevrilmişti. Maçların Bodrum'da oynanması için hızlı bir şekilde çalışma başlatıldı. Stadyumu UEFA standartlarına uygun hale getirmek için seferber olan ekipler, stadın Süper Lig maçlarına yetişmesi için gece gündüz çalışmalara başladı.

Başkan yerinde inceledi

Stadyumdaki tadilatları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat, tadilatlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mandalinci ve Polat stadın her köşesini gezerek tadilatın bir an önce bitmesi için çalışmaların daha da hızlanması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Stadın tadilat sürecinin zaman zaman yerinde inceleyen ve ekipleri seferber eden Başkan Vekili Selahattin Polat ise UEFA standartlarına uygun stat için kolları sıvadığını en kısa sürede tadilatın bitmesi için tüm ekipleri seferber edeceğini söyledi. Tüm Bodrum halkı ise Bodrum'da Süper Lig maçlarının oynanmasını heyecanla bekliyor.

Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da geçtiğimiz günlerde stada gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

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