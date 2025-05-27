Bodrum FK, Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK, Süper Lig'e Veda Etti

27.05.2025 11:23
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Sipay Bodrum FK, Süper Lig'de yalnızca bir sezon kaldıktan sonra 1. Lig'e geri döndü.

Trendyol Süper Lig'den düşen Sipay Bodrum FK, 1. Lig'den Süper Lig vizesi aldıktan sonraki sezon lige veda eden 35. ekip oldu.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Net Global Sivasspor'un ardından Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Süper Lig heyecanı 1 sezon sürdü. Geçen sezon play-off finalinde Sakaryaspor'a üstünlük kurarak Süper Lig vizesi alan Muğla temsilcisi gelecek yıl 1. Lig'de mücadele edecek.

Adana Demirspor 4, Atakaş Hatayspor 5, Net Global Sivasspor ise 8 sezondur aralıksız Süper Lig'de yer alıyordu.

Lige tutunamayanlar

Eski adıyla 2. Lig'in oynanmaya başladığı 1963-1964 sezonundan itibaren Süper Lig vizesi alan ekiplerden 35'i bir sezon sonra lige veda etti.

Bu takımlardan Kayserispor, Sakaryaspor ve Samsunspor üçer, Adana Demirspor, Altay, Antalyaspor, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Göztepe, Mersin İdmanyurdu, Şekerspor ikişer, Adanaspor, Bodrum FK, Bucaspor, Fatih Karagümrük, İzmirspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kocaelispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, MKE Kırıkkalespor, Pendikspor, Petrol Ofisi, PTT, Sarıyer, Siirt Jet-Pa, Ümraniyespor, Vanspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e 1 sezon tutunabildi.

Düşenler

Süper Lig'de düşmenin kaldırıldığı 2017-2018 sezonu hariç üst üste son 6 sezondur Süper Lig vizesi alan takımlardan en az biri bir sezon sonra lige veda etti. Bu sezona kadar yükseldikleri ligden bir yıl sonra düşen ekipler şöyle:

Sezon Takım

1968-1969 İzmirspor

1972-1973 Şekerspor, PTT

1975-1976 Balıkesirspor

1977-1978 MKE Ankaragücü

1978-1979 MKE Kırıkkalespor

1979-1980 Kayserispor

1980-1981 Mersin İdmanyurdu

1981-1982 Göztepe, Eskişehirspor

1982-1983 Mersin İdmanyurdu, Samsunspor

1983-1984 Fatih Karagümrük

1985-1986 Kayserispor

1986-1987 Antalyaspor, Diyarbakırspor

1988-1989 Kahramanmaraşspor

1991-1992 Adana Demirspor, Samsunspor

1993-1994 Kardemir Karabükspor

1994-1995 Petrol Ofisi, Adana Demirspor

1995-1996 Eskişehirspor, Karşıyaka

1996-1997 Sarıyer, Zeytinburnuspor

1997-1998 Kayserispor, Şekerspor

1998-1999 Sakaryaspor

1999-2000 Göztepe, Vanspor

2000-2001 Siirt Jet-Pa

2002-2003 Altay

2004-2005 Sakaryaspor

2006-2007 Antalyaspor, Sakaryaspor

2007-2008 Kasımpaşa

2008-2009 Kocaelispor

2009-2010 Diyarbakırspor

2010-2011 Bucaspor, Konyaspor

2011-2012 Samsunspor

2014-2015 Balıkesirspor

2016-2017 Adanaspor

2018-2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2021-2022 Altay

2022-2023 Ümraniyespor

2023-2024 Pendikspor

2024-2025 Bodrum FK

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Süper Lig'e Veda Etti - Son Dakika

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