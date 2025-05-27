Bodrum FK, Süper Lig'e Veda Etti

Trendyol Süper Lig'den düşen Sipay Bodrum FK, 1. Lig'den Süper Lig vizesi aldıktan sonraki sezon lige veda eden 35. ekip oldu.
Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Net Global Sivasspor'un ardından Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Süper Lig heyecanı 1 sezon sürdü. Geçen sezon play-off finalinde Sakaryaspor'a üstünlük kurarak Süper Lig vizesi alan Muğla temsilcisi gelecek yıl 1. Lig'de mücadele edecek.
Adana Demirspor 4, Atakaş Hatayspor 5, Net Global Sivasspor ise 8 sezondur aralıksız Süper Lig'de yer alıyordu.
Lige tutunamayanlar
Eski adıyla 2. Lig'in oynanmaya başladığı 1963-1964 sezonundan itibaren Süper Lig vizesi alan ekiplerden 35'i bir sezon sonra lige veda etti.
Bu takımlardan Kayserispor, Sakaryaspor ve Samsunspor üçer, Adana Demirspor, Altay, Antalyaspor, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Göztepe, Mersin İdmanyurdu, Şekerspor ikişer, Adanaspor, Bodrum FK, Bucaspor, Fatih Karagümrük, İzmirspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kocaelispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, MKE Kırıkkalespor, Pendikspor, Petrol Ofisi, PTT, Sarıyer, Siirt Jet-Pa, Ümraniyespor, Vanspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e 1 sezon tutunabildi.
Düşenler
Süper Lig'de düşmenin kaldırıldığı 2017-2018 sezonu hariç üst üste son 6 sezondur Süper Lig vizesi alan takımlardan en az biri bir sezon sonra lige veda etti. Bu sezona kadar yükseldikleri ligden bir yıl sonra düşen ekipler şöyle:
Sezon Takım
1968-1969 İzmirspor
1972-1973 Şekerspor, PTT
1975-1976 Balıkesirspor
1977-1978 MKE Ankaragücü
1978-1979 MKE Kırıkkalespor
1979-1980 Kayserispor
1980-1981 Mersin İdmanyurdu
1981-1982 Göztepe, Eskişehirspor
1982-1983 Mersin İdmanyurdu, Samsunspor
1983-1984 Fatih Karagümrük
1985-1986 Kayserispor
1986-1987 Antalyaspor, Diyarbakırspor
1988-1989 Kahramanmaraşspor
1991-1992 Adana Demirspor, Samsunspor
1993-1994 Kardemir Karabükspor
1994-1995 Petrol Ofisi, Adana Demirspor
1995-1996 Eskişehirspor, Karşıyaka
1996-1997 Sarıyer, Zeytinburnuspor
1997-1998 Kayserispor, Şekerspor
1998-1999 Sakaryaspor
1999-2000 Göztepe, Vanspor
2000-2001 Siirt Jet-Pa
2002-2003 Altay
2004-2005 Sakaryaspor
2006-2007 Antalyaspor, Sakaryaspor
2007-2008 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2009-2010 Diyarbakırspor
2010-2011 Bucaspor, Konyaspor
2011-2012 Samsunspor
2014-2015 Balıkesirspor
2016-2017 Adanaspor
2018-2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2021-2022 Altay
2022-2023 Ümraniyespor
2023-2024 Pendikspor
2024-2025 Bodrum FK
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