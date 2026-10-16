Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer, Bandırmaspor maçı öncesi birlik ve öz güven istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer, Bandırmaspor maçı öncesi birlik ve öz güven istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer, Bandırmaspor maçı öncesi birlik ve öz güven istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Burhan Eşer, Sarıyer galibiyetinden gelen öz güvenin sahaya yansımasını ve birlik çağrısını isterken Fernando'nun 2-3 hafta, Ali Aytemur'un ise bu maçta oynayamayacağını açıkladı.

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, takımın yeni kurulduğunu ve potansiyelli oyunculara sahip olduklarını söyleyerek, "Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacaktır"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, taraftarı önünde 3 puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından takım olarak değerlendirme yaptıklarını ve Sarıyer maçında gereken tepkiyi gösterdiklerini söyledi. Sarıyer deplasmanında iyi bir oyun ve skorla galip geldiklerini belirten Eşer, takımın yeni kurulduğunu ve potansiyelli oyunculara sahip olduklarını ifade etti.

Sarıyer karşılaşmasında kazanılan öz güvenin Bandırmaspor maçına da yansımasını istediklerini dile getiren Burhan Eşer, ligde daha fazla galibiyet almaları gerektiğini vurguladı.

Bodrum FK'nın iç sahada taraftar desteğiyle daha farklı bir atmosfer yakaladığını belirten Eşer, tribünlerin dolmasının oyuncuların motivasyonu açısından önemli olduğunu aktardı. Taraftarların bazı beklenti ve kırgınlıkları olduğunu bildiklerini kaydeden Burhan Eşer, yönetim, takım ve taraftarların bir araya gelerek bu süreci aşabileceğini ifade etti. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü, Bodrumspor'un taraftarıyla bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, kulüp çatısı altında birlik çağrısında bulundu.

Takımdaki sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Burhan Eşer, Fernando'nun kasındaki küçük yırtık nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Diego'nun iyileştiğini belirten Eşer, Kenan'ın sakatlığının devam ettiğini bildirdi.

Ali Aytemur'un ağrıları nedeniyle Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini aktaran Burhan Eşer, Celal ve Ahmet'in de sakatlıklarının sürdüğünü kaydetti. Eşer, eksik oyuncuların yerine görev alacak futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını söyledi.

Kaynak: İHA
Burhan EşerSarıyerBodrumFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
14:34
İşte Italiano’nun başarısının sırrı Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:48:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer, Bandırmaspor maçı öncesi birlik ve öz güven istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei