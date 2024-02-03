Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: \'Bizim için Süper Lig bir hayal, bunun peşinden gidiyoruz\'

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğu herkes ister, ben de çok isterim. Ancak çok zor. Diğer takımlarla aramızdaki makası mücadelemizle ve oyunumuzla daraltmaya çalışıyoruz. Bizim için Süper Lig bir hayal. Bunun peşinden gidiyoruz. İnşallah başarabiliriz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, daha önce hem futbol oynadığı hem de teknik direktörlük yaptığı Ümraniyespor ile karşılaşmaktan dolayı duygusal anlar yaşadığını belirtti. Ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Ümraniyespor, oynadığı futbolun karşılığını alamayan iyi bir takım. Bu rakibe karşı geçiş oyunlarını doğru yapmamız gerekiyordu. Son 5 dakikaya kadar özverili bir şekilde bunu yaptık. Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Bunda da başarılı olduk. Maçı kazanmasını bildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. Bu maçtan galip gelmek çok önemliydi. Üç puan alıp yolumuza devam ettiğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Bizim için Süper Lig bir hayal, bunun peşinden gidiyoruz"
Bodrum FK'nın son 5 maçındaki 4. galibiyetini alması ve play-off'ta olmasına dair de görüşlerini aktaran Taşdemir, "Diğer takımlar gibi ille de şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. İki seneden beri güzel bir savaş veriyoruz. Devre arasında 6-7 genç oyuncuyu aramıza katarak bu çatıyı daha güzel bir şekilde ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluğu herkes ister, ben de çok isterim. Ancak çok zor. Diğer takımlarla aramızdaki makası mücadelemizle ve oyunumuzla daraltmaya çalışıyoruz. Bizim için Süper Lig bir hayal. Bunun peşinden gidiyoruz. İnşallah başarabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL
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