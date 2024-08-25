Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu zafer ilk ama son olmayacak

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zafer ilk ama son olmayacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Muğla ekibi ilk kez çıktığı Süper Lig'de ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Gecikmeli bir ilk üç puan oldu, güzel oldu. Rakibimiz sezona iyi başlamıştı ve güçlü bir ekipti. Ancak biz de doğru strateji ile sahada gerekeni yaparak galibiyeti elde ettik" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının sahadaki performansını öven Taşdemir, "Bu galibiyet, oyuncularımın inancı ve azmi sayesinde geldi. Hepsini tebrik ediyorum. Ancak bu galibiyetle işimiz bitmedi, ligin zorluğu asıl şimdi başlıyor. Sezon başından bu yana doğru bir oyun oynuyoruz ve bu oyunu geliştirerek daha da iyi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Hakem performanslarına da değinen Taşdemir, "İlk üç haftada hakemlerin performansından memnunum. Eyüp maçında verilmeyen penaltımıza rağmen genel olarak hakemlerin iyi bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. Umarım bu performansları devam eder" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Taşdemir, "Taraftarlarımızla birlikte sahada çok daha güçlü bir ekip oluyoruz. Onların desteğiyle Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz. Bu galibiyet, taraftarlarımızla birlikte yaşayacağımız güzel günlerin başlangıcı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA