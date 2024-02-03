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Bodrum FK, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti

Bodrum FK, Ümraniyespor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 38'e çıkardı. Ümraniyespor ise 9. yenilgisini yaşayarak 24 puanda kaldı.

03.02.2024 15:41
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Barış Çiçeksoyu

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Cofie (Dk. 62 Atalay Babacan), İlhami Nas (Dk. 62 Muhammed Mert), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 46 Bouali-Dk. 88 Emre Kaplan), Melih Okutan (Dk. 75 Onur Ayık)

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 84 Tunahan Akpınar), Furkan Apaydın, Ali Aytemur, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Brazao), Musah Muhammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk. 83 Imeri), Osman Haqi (Dk. 59 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 10 Burak Çoban, Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 90+6 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Bouali, Dk. 51 Serkan Göksu, Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 74 Kenan Özer (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 38'e çıkardı. Bodrum temsilcisi, 1. Lig'de oynadığı son 5 müsabakada sahadan 4. kez 3 puanla ayrıldı.

Bu sezon ligde 9. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 24 puanda kaldı. İstanbul ekibinin galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bodrum FK, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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