Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakika Bodrum FK'da Celal ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Top kaleci Lis'in kucağında kaldı.
76. dakikada Göztepe'de Doğan ile Fredy'nin hava topu mücadelesi sonrası ev sahibi ekip lehine faul kararı verildi.
80. dakikada Bodrum FK'da Fredy sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içine havalandırdı. Kaleci Lis topun sahibi oldu.
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Okita (Gökdeniz Bayrakdar dk. 82), Fredy, Enis Bardhi (Dimitrov dk. 82), Seferi, Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 69)
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Yusuf Bozkurt, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis (Furkan Bayır dk. 90), Djalma (İsmail Köybaşı dk. 90), Victor Hugo (Tijanic dk. 68), Ahmed Ildız (Doğan Erdoğan dk 68), Matsuki (Kubilay Kanatsızkuş dk. 89)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kart: Heliton (Göztepe) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Göztepe Berabere Kaldı - Son Dakika
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